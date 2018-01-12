Almanya'nın koalisyon görüşmelerinde Türkiye karşıtlığı

Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik Parti (CDU), Hristiyan Sosyal Birlik Parti (CSU) ile Sosyal Demokrat Partinin (SPD), haftalardır devam eden koalisyon görüşmelerinde ön anlaşmaya vardı.

Üç parti lideri, SPD Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında yaptıkları açıklamada 5 gün boyunca uzun uzun ön görüşmede bulunduklarını hatırlatarak 3 partinin asıl koalisyon görüşmelerine geçmeye karar verdiklerini ifade etti.

24 saat aralıksız süren görüşmelerde taraflar, 28 sayfalık bir metin üzerinde uzlaştı.

Mutabık kalınan sonuç belgesine göre sığınmacıların aile birleşimiyle ülkeye gelmelerinde aylık bin kişilik kota uygulanacak, iki Almanya'nın birleşmesinden sonra konulan dayanışma vergisinde indirime gidilecek, işsizlik sigorta primleri düşürülecek.

Türkiye-AB ilişkilerinde yeni bir yaklaşım istemiyorlar

Hristiyan Demokrat ve Sosyal Demokratlar, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyelik müzakerelerinde yeni bir fasıl açılmasını, açık olan fasılların da kapatılmasını istemiyor.

Belgede, 'Türkiye çok yönlü ilişkilere sahip olduğumuz önemli bir müttefik ve komşu. Demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları durumu kötüleştiği için (AB) müzakerelerde açılan fasıl kapatılmayacak yeni bir fasıl da açılmayacak. Türkiye gereken yükümlülüklerini yerine getirmediği sürece vize serbestisi olmayacak ve Gümrük Birliği güncellenmeyecek.'' ifadeleri yer aldı.

Ayrıntılar üzerinde çalışmalar devam ederken çerçeve anlaşması her iki tarafça parti üyelerine sunuldu.

2005-2009 ve 2013-2017 yıllarında Merkel liderliğinde "büyük koalisyon" ile yönetilen Almanya'da, koalisyon görüşmeleri 109 gündür sürüyor.

Kaynak: TRT Haber / AA