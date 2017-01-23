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Almanya'nın İsrail endişesi

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Kudüs Belediyesi İnşaat ve Planlama Komitesi'nin Kudüs'ün doğusunda 566 yeni konut inşasına onay vermesini endişeyle takip ettiklerini duyurdu.

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Almanyanın İsrail endişesi
Almanya Dışişleri Bakanlığı, Kudüs Belediyesi İnşaat ve Planlama Komitesi'nin Kudüs'ün doğusunda 566 yeni konut inşasına onay vermesini endişeyle takip ettiklerini duyurdu.
 
Bakanlık'tan yapılan açıklamada, bu kararın İsrail'in yeni yerleşim birimleri inşası tartışmalarına denk gelmesinin zamanlamasına dikkat çekildi.
 
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
 
''Bu gelişmeyi büyük bir endişeyle takip ediyoruz ve duruşumuzu tekrar tekrar açıkça ifade ediyoruz, Kudüs'ün doğusu dahil yeni yerleşim birimleri inşası uluslararası hukukun ihlalidir. Böylece İsrail ile Filistin arasındaki iki devletli çözümün temellerini oluşturacak müzakereleri ve kalıcı barışı tehlikeye sokmaktadır.'' AA
 
Etiketler: almanya, israil, filistin, barış süreci, kudüs, konut yapılanması
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