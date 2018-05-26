Almanya'nın göçmen karşıtı partisi eyleme katılanlara para dağıtacak

AfD'nin Rheinland-Pfalz Eyaleti sözcüsü Robin Classen'in Çarşamba günü yaptığı açıklamada kendi eyaletlerinden Berlin'deki protestoya katılacak ilk 30 kişiye 50'şer euro vereceklerini belirtti.

Partinin bunun için 1500 euroluk bütçe ayırdığını belirten Classen, ilk başta bir otobüs tutarak Rheinland-Pfalz eyaletinden Berlin'e gidecek kişileri toplu şekilde götürme ihtimalini düşündüklerini söyledi. Classen, daha sonra katılımcıların eyaletin farklı yerlerinden geleceklerini düşünerek daha esnek bir seçenek olan katılımcıların bir kısmına para vermeye karar verdiklerini ifade etti.

Önce fotoğraf sonra para

DW Türkçe'de yer alan habere göre para almak isteyen katılımcılar, Berlin'in ana tren garında bu Pazar günü "Almanya’nın Geleceği” başlığıyla düzenlenecek eyleme katıldıklarını belgeleyen bir fotoğraf sunmak zorunda. Fotoğraf gösterme zorunluluğu ile ilgili konuşan AfD Yönetim Kurulu üyesi Andreas Kalbitz, "Bu gereksiz bir uygulama ancak iyi niyetli olduğuna eminim” dedi.

Protestonun sloganları arasında “Toleransın sınırı var!”, “Sınırları denetle ve koru”, “İltica endüstrisini denetle ve kontrol et” ve “Kamusal alanda peçeye hayır!” yer alıyor.

Almanya İçin Alternatif Partisi, mülteci karşıtı sert politikası ile biliniyor.