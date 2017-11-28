Almanya'nın, glifosat ilacına onay vermesi hükümeti karıştırdı

Almanya’nın, Avrupa Birliği’nde (AB) yabancı ot ilacı glifosat kullanımının uzatılmasına "evet" oyu vermesi hükümeti oluşturan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Partisi (SPD) arasında ihtilafa yol açtı.

SPD, Hristiyan Sosyal Birlik Partili (CSU) Tarım Bakanı Christian Schmidt’in koalisyonda alınan karara rağmen AB'de glifosat ilacının kullanımı konusunda "evet" oyu kullanmasını eleştirdi.

SPD'nin ilacın kullanımının uzatılması konusunda AB'de "Hayır" oyu kullanılmasını istediği, bundan dolayı Schmidt’in koalisyon protokolüne göre AB’de çekimser kalması gerektiğine işaret edildi.

Partinin Federal Meclis Grubu Başkanı Andrea Nahles, Schmidt’in SPD’nin onayı olmadan AB’de kendi kararıyla hareket etmesinin koalisyonda görüşülmesi gerektiğini belirterek, "Bu, hükümet içinde ağır güven kaybıdır." dedi.

SPD'li Çevre Bakanı Barbara Hendricks de Başbakan Angela Merkel’in bu olaydan oluşan güven kaybını gidermesi gerektiğini belirtti.

Başbakan Merkel ise Berlin’de yaptığı açıklamada, Schmidt’in hükümetin direktiflerine uymadığını söyledi.

Schmidt ile konuştuğunu belirten Merkel, "Böyle bir durumun bir daha tekrarlanmaması gerekir." ifadesini kullandı.

Bakan Schmidt de glifosat kullanımının uzatılması konusunda AB'de "evet" oyu vermesinin kendi kararı olduğunu belirterek, bunun sorumluluğunu aldığını kaydetti.

AB'de dün alınan kararda yabancı ot ilacı glifosat kullanım lisansını 5 yıl daha uzatılmıştı.

Glisofat iddiaları

Bazı çevre ve doğa dernekleri Avrupa'da glifosat kullanımının yasaklanmasını istiyor. Avrupa'daki çiftçiler ise ürünün güvenli olduğunu ve bunu kullanmamanın tarım sektörüne zarar vereceğini iddia ediyor.

ABD merkezli dünyanın en büyük tohum üretici firmalarından Monsanto, Roundup markası altında glifosat maddesi içeren yabani ot ilacını üretiyor. Şirket, maddenin Avrupa standartlarına uyumlu olduğunu belirtiyor.

Kaynak: AA