Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank'ta büyük kriz

Dünyanın en büyük beş yatırım bankası arasında yer almak isteyen Deutsche Bank'ın hisseleri, bu yıl şimdiye kadar yüzde 31'den fazla düştü.

Küçülmeye giderek personel sayısında ciddi bir kesinti yapacağını açıklayan banka, maliyetleri düşürmek ve karlılığı geri kazanmak için tasarlanmış 800 milyon euro'luk yeniden yapılanma projesi başlattı.

Frankfurt'ta toplantı yapan banka yönetimi, çalışanlar tarafından protesto edildi.

Ciro ve çalışan sayısı olarak Almanya'nın en büyük bankası olan Deutsche Bank'ta 2005 yılında başlayan kriz sebebiyle, sayısız strateji ve yönetici değişikliği yaşandı.

Deutsche Bank, kredi derecelendirme kuruluşlarının da baskısı altında.

Kaynak: Reuters