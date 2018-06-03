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Almanya'nın çifte standardı sürüyor: HDP mitingine yine göz yumdu

Türk siyasetçilerine seçim kampanyası yasağı getiren Almanya, HDP'nin başkent Berlin'de miting yapmasına engel çıkarmadı.

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Almanyanın çifte standardı sürüyor: HDP mitingine yine göz yumdu

Almanya kendi aldığı seçim yasağı kararını bir kez daha HDP için uygulamadı. 

Günler öncesinden duyurulan ve afişlerde açıkça miting olarak yazılan açık hava toplantısı Berlin’de yapıldı.

Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kreuzberg bölgesindeki mitinge ilgi yok denecek kadar azdı.

Polis, yaklaşık 250 kişinin katıldığı ve gösteri olarak izni alınan mitingde yoğun güvenlik önlemi aldı. Miting yaklaşık 2 saat sürdü.

Berlin Polisinin Köln’dekinin aksine Türkiye’den giden ve milletvekilliği ve belediye başkanlığı düşürülen isimlerin konuşmasına da izin verdi.

Eski Cizre Belediye Başkanı Leyla İmret ile eski milletvekili Ahmet Yıldırım konuşma yaptı.

Geçtiğimiz hafta da Köln'de HDP'nin miting yapmasına izin verilmişti. Almanya’nın iki yüzlü tutumu Türkiye’de büyük tepki görmüştü.

Kaynak: TRT Haber, AA

Etiketler: hdp miting, almanya
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