  • 07 MAYIS 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.261
    EURO 5.08
  • BIST 101282.31
    ALTIN 179.908
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Almanya'nın Avrupa'dan Sorumlu Bakanı Türkiye'ye geliyor

Almanya'nın Avrupa'dan Sorumlu Bakanı Türkiye'ye geliyor

Almanya'nın Avrupa ile İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Roth Türkiye’ye geliyor. Roth ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada, Türkiye ile sıkı iş birliğinin önemine dikkat çekti.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Almanyanın Avrupadan Sorumlu Bakanı Türkiyeye geliyor

Alman Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Micheal Roth'un Salı gününe dek sürecek ziyareti sırasında Başmüzakereci ve Avrupa Birliği (AB) Bakanı Ömer Çelik, muhalefetten siyasetçiler ve sivil toplum temsilcileriyle görüşeği belirtildi. Çelik'le yapılacak görüşmede ele alınacak konular hakkında ise bilgi verilmedi.

DW Türkçe'de yer alan habere göre, Roth ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada, "Bütün zorluklara rağmen Almanya ve Türkiye önemli konularda yeniden sıkı iş birliği yapmak zorunda. Türkiye'deki muhataplarımızla daha yoğun diyalog yürütmemiz hiç olmadığı kadar önemli" dedi.

Dışişleri Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre ise Roth, İstanbul'daki özel bir üniversitede etkinliğe katılacak. Ankara'da siyasi görüşmeler yapmanın yanı sıra AB'nin finanse ettiği Suriyeli mültecilere hizmet eden sağlık merkezini ziyaret edecek.

Etiketler: Ömer Çelik, Micheal Roth, avrupa, aşmanya
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER