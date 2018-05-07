Almanya'nın Avrupa'dan Sorumlu Bakanı Türkiye'ye geliyor

Alman Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Micheal Roth'un Salı gününe dek sürecek ziyareti sırasında Başmüzakereci ve Avrupa Birliği (AB) Bakanı Ömer Çelik, muhalefetten siyasetçiler ve sivil toplum temsilcileriyle görüşeği belirtildi. Çelik'le yapılacak görüşmede ele alınacak konular hakkında ise bilgi verilmedi.

DW Türkçe'de yer alan habere göre, Roth ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada, "Bütün zorluklara rağmen Almanya ve Türkiye önemli konularda yeniden sıkı iş birliği yapmak zorunda. Türkiye'deki muhataplarımızla daha yoğun diyalog yürütmemiz hiç olmadığı kadar önemli" dedi.

Dışişleri Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre ise Roth, İstanbul'daki özel bir üniversitede etkinliğe katılacak. Ankara'da siyasi görüşmeler yapmanın yanı sıra AB'nin finanse ettiği Suriyeli mültecilere hizmet eden sağlık merkezini ziyaret edecek.