Almanya'dan Zuckerberg'e Yahudi Soykırımı tepkisi

Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg'in, Facebook'un Yahudi Soykırımı'nı inkâr eden paylaşımları silmesine gerek olmadığı yönünde yaptığı açıklaması, Alman hükümetinin tepkisine yol açtı.

"Antisemitizmin hiçbir alanda yeri olmamalı"

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass, Twitter üzerinden paylaştığı mesajında "Antisemitizmin hiçbir alanda yeri olmamalı. Kimse Yahudi Soykırımı'nı inkâr eden birini savunmamalı. Tam aksine, Yahudi hayatını korumak için dünya çapında gereken her şey yapılmalı" dedi.

Adalet Bakanı Katarina Barley de perşembe günü yaptığı açıklamada, "Antisemitizmin hiçbir şekilde yeri yok. Bu, Yahudilere yönelik sözlü ve fiziksel saldırıları olduğu kadar Yahudi Soykırımı'nın inkârını da kapsıyor" dedi. Yahudi Soykırımı'nı inkâr etmenin Almanya'da cezalandırılabilir bir suç olduğunu hatırlatan Barley, bu suçu işleyenler hakkında kati surette soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Zuckerberg kendisini savundu

Eleştirilerin ardından Zuckerberg yorumlarını açıklığa kavuşturmak üzere söyleşiyi gerçekleştiren Kara Swisher'e bir e-posta gönderdi.

E-postada, "Kişisel olarak Yahudi Soykırımı'nın inkârını saldırgan bulduğunu” ve "inkâr edenleri savunma gibi bir amacı olmadığını” ifade eden Zukerberg, "Eğer bir paylaşım, sınırı aşarak bir gruba karşı şiddet ya da nefret savunuculuğu yapıyorsa silinecektir" dedi.

Zuckerberg, teknoloji sitesi Recode'a verdiği mülakatta, Yahudi Soykırımı'nın inkâr edilmesini "çok incitici" bulmasına rağmen "Facebook'un insanların (bu yöndeki) görüşlerini silmesi gerektiğini düşünmediğini" söylemişti.

Almanya'da yürürlükte bulunan kanuna göre, Yahudi Soykırımı'nı inkâr suç sayılıyor. Nefret mesajlarını kaldırmayan sosyal medya sitelerine, 50 milyon euro'ya varan cezaların kesilmesi söz konusu olabiliyor.

Kaynak: DW