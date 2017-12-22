Almanya'dan Türkiye'ye ılımlı mesaj: Gerilimin azaltılmasına hazırız

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Maria Adebahr, Türkiye’de nisan ayında Suriye sınırı yakınlarında gözaltına alınan Alman vatandaşı David Britsch’in serbest bırakılmasını değerlendirdi.

Adebahr, bunun son dönemde Türkiye’de alınan kararlar kapsamında bir başka olumlu sinyal olduğunu belirtti.

Bu kararların iki ülke arasında adım adım yeniden güveni inşa etme çalışmasına umut olabileceğini vurgulayan Maria Adebahr, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Alman mevkidaşı Sigmar Gabriel'in son haftalarda başlayan görüşmelerin devam etmesini kararlaştırdıklarını aktardı.

Sözcü Yardımcısı Adebahr, "Biz, Türk hükümetiyle görüşmeleri devam ettirmeye ve ilişkilerimizdeki gerilimin azaltılmasına doğru gidilmesine hazırız." dedi.

İlişkilerde "olumlu bir gelişme" gördüklerinin altını çizen Adebahr, iki ülke arasında zor konuların bulunduğunu da hatırlattı.

Gabriel: Çavuşoğlu ile diyaloğu devam ettirmeyi kararlaştırdık

David Britsch'in serbest bırakılmasını memnuniyetle karşılayan Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, bu durumun olumlu mesajlara bir yenisini eklediğini söylemişti.

"Bu kararlar yeniden adım adım güven oluşmasına ikili ilişkilerdeki gerginliğin giderilmesine yarayacaktır" diyen Gabriel, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile diyaloğu devam ettirmeyi kararlaştırdıklarını da sözlerine eklemişti.

Alman vatandaşı David Britsch’in gözaltına alınması

Die Welt gazetesinin haberine göre 55 yaşındaki Alman vatandaşı Britsch Nisan ayında gözaltına alınarak sınır dışı edilmek üzere bir gözaltı merkezinde tutuluyordu.

Kendisine herhangi bir suç isnat edilmeyen Britsch yanına para almadan yürüyerek yaşadığı Almanya'nın doğusundaki Schwerin kentinden Kudüs'e gitmek istiyordu. Britsch amacının barış mesajı vermek olduğunu açıklamıştı.

Kasım 2016'da yola çıkan David Britsch, şubat ayında Türkiye'ye giriş yapmış ve Suriye yönünde yoluna devam etmişti.

Suriye sınırı yakınlarında birkaç kez kontrol edildikten sonra gözaltına alınan Britsch, nisan ayından bu yana Erzurum'un Aşkale ilçesindeki bir gözaltı merkezinde tutuluyordu.

Kaynak: TRT Haber/AA