  • 08 EYLÜL 2017, CUMA

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Almanya'dan Türkiye açıklaması

Alman Hükümet Sözcüsü Seibert, AB ülkelerinin, Türkiye ile üyelik müzakerelerine ilişkin ortak tutum belirlemesinin önemli olduğunu söyledi.

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Almanyadan Türkiye açıklaması

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğinin şu an için gündemde olmadığını belirterek, "Zaten fiilen müzakereler durmuş vaziyette. Yeni fasılların açılması da ufukta görünmüyor. Alman hükümeti için AB'nin ortak bir tutum belirlemesi önemli." dedi.

Bu konuda ortak tutum belirlemenin müzakerelerin sonlandırılması açısından da şart olduğuna dikkati çeken Seibert, "Bu nedenle Ekim ayındaki Avrupa Konseyi toplantısında AB hükümet ve devlet başkanlarının Türkiye ile ilişkiler konusunda görüşmelerini hedefliyoruz. Bu, üyelik müzakerelerinin askıya alınması ya da sonlandırılması konusunda görüşülmesi anlamına da geliyor." diye konuştu.

Seibert, konunun Avrupa Konseyi'nin gündemine nasıl geleceğine ilişkin soruya da "Ekim ayına daha var. Avrupa konseylerinin gündemi, Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk tarafından belirleniyor, elbette üye ülkelerle görüşülerek. Bu arada federal seçimler var. Bundan dolayı gündeme ilişkin konuşmak istemiyorum." cevabını verdi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Schaefer

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schaefer de Alman milletvekillerine, NATO heyeti bünyesinde Konya'daki NATO üssünü ziyaret etmelerine izin verilmesinin ikili ilişkileri düzeltip düzeltmeyeceğine ilişkin soruya karşılık, "Bunun başarılmış olmasından ve bu ziyaretin gerçekleştirilebilmesi için Türk hükümetinin izin vermiş olmasından dolayı memnuniyet duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler: almanya, AB ülkeleri, Avrupa Birliği, steffen seibert
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