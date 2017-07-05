  • 05 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

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Almanya'dan terör örgütü PKK itirafı

Almanya Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın açıkladığı rapor, 1993’ten bu yana Berlin'in terör örgütü listesinde bulunan PKK’ya ait çarpıcı veriler içeriyor.

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Almanyadan terör örgütü PKK itirafı

Almanya Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı'ndan itiraf gibi PKK raporu geldi. Raporu Alman İçişleri Bakanı Thomas de Maziere açıkladı.

Rapor, 1993’ten bu yana Berlin'in terör örgütü listesinde bulunan PKK’ya ait çarpıcı veriler içeriyor. Buna göre, Almanya’da yaklaşık 14 bin terör örgütü PKK yandaşı bulunuyor.

2004'ten bu yana Almanya'daki eyaletlerin PKK terör örgütüyle ilişkili 4 bin 400 soruşturma yürüttüğü belirtiliyor.

Almanya Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı raporuna göre PKK, Suriye ve İran'daki gibi Almanya'da da kendini gizlemek için paravan bir örgüt kurdu.

Terör örgütü, çatışma bölgelerine götüreceği kişileri Nav-Dem adlı yapılanma aracılığıyla toplamaya başladı.

Bu kuruluşa başvuranlar bizzat PKK yöneticileri tarafından elemeden geçirilerek önce Irak'ın kuzeyine oradan da terör örgütünün bağlantılı olduğu diğer bölgeler gönderildi.

Alman istihbarat biriminin raporuna göre PKK dernekler aracılığı ile yalnızca 2015'in eylül ayından 2016'nın başına kadar 13 milyon avrodan fazla para topladı.

Büyük bölümü haraç ya da uyuşturucu ticareti geliri olan bu para bağış olarak gösteriliyor.  

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