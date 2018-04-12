Almanya'dan Suriye açıklaması: Suriye'ye yönelik saldırıya katılmayacağız

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkesinin Suriye'de düzenlenecek olası bir askeri harekata katılmayacağını ancak kimyasal silah kullanımına izin verilmeyeceği yönündeki diğer her türlü çabaya iştirak edeceğini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Suriye'de kimyasal silah kullanıldığına dair kanıtlarımız var

Merkel, başkent Berlin'de Danimarka Başbakanı Lars Lökke Rasmussen ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, ABD'nin Suriye'ye yönelik olası harekatını destekleyip desteklemeyeceği şeklindeki soruya karşılık, her türlü kimyasal silah kullanımına karşı olduklarını belirterek, "Şu ana kadar bir karar olmadığını vurgulamak isterim ama Almanya olası askeri harekatlara katılmayacak ancak kimyasal silah kullanımının kabul edilemeyeceği sinyalini vermek için de her türlü çabayı harcayacak." dedi.

Merkel, Esed rejimine karşı her türlü önlem hakkında düşünülmesi gerektiğine dikkati çekerek, bunun da Almanya için BM Güvenlik Konseyi toplantılarının ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünün (OPCW) çalışmalarını desteklenmesi anlamına geldiğini kaydetti.

Merkel, OPCW'nin çalışmalarından da duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Suriye'deki kimyasal silahların imha edilmesinde de önemli rol oynadık. Ancak şimdi bu imhanın tümüyle gerçekleşmediğini görüyoruz. Şimdi tüm önlemler yelpazesi dikkate alınmak durumunda. Bu Almanya açısından BM Güvenlik Konseyindeki tüm faaliyetleri destekleyeceğimiz anlamına geliyor. Acil toplantılar ve OPCW'nin çalışmalarını desteklemek gibi." şeklinde konuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Suriye konusunda görüştüğünü ifade eden Merkel, bu konuda yakın temas halinde kalacaklarını vurguladı.

Kaynak: TRT Haber