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Buradasınız : » » Almanya’dan Rusya ile yakınlaşma çağrısı

Almanya’dan Rusya ile yakınlaşma çağrısı

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, Almanya ile Rusya’nın daha yakın birliktelikler kurması gerektiğini söyledi.

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Almanyadan Rusya ile yakınlaşma çağrısı

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, Rusya’nın Batı ülkeleriyle yaşadığı krizin sebebini “Rusya’nın Batılı ülkelere güvenmemesi ve kendisine bir düşman araması” olarak yorumladı.

Alman Bakan, Rusya ile Almanya’nın ilişkilerinin daha sıkı olması gerektiğini söyledi.

Bakan Leyen, Rusya’nın Kırım ile yaşadığı problemler, Donbass’ta yaşanan çatışmalar ve özelikle Suriye’deki gelişmelerin ülkenin dış ilişkilerinin gelişmesinin önünde büyük engel arz ettiğini belirtti. 

Rusya’nın Belarus’un başkenti Minsk’te, 11-12 Şubat 2015 tarihinde, Ukrayna’nın doğusundaki sivil savaşın çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna, Almanya ve Fransa arasında yapılan Minsk Anlaşması’na bağlı kalması gerektiğini kaydeden Leyen, “Batı’nın da birlik ve güç için Rusya ile diyalog kurmaya hazır olması gerek” şeklinde konuştu. 

Kaynak: İHA

Etiketler: rusya, ilişkiler, Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, almanya
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