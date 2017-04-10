Almanya'dan kritik Suriye açıklaması

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Suriye'de barışçı ve istikrarlı bir çözümün Beşşar Esed'in görevinde kalmasıyla mümkün olamayacağını söyledi.

Seibert, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, Esed'in kendi halkına karşı vahşi ve sert tutumunu sürdürdüğünü belirterek "Suriye'deki ihtilafın barışçı ve istikrar sağlayıcı bir çözüme ulaştırılması, sürekli olarak Esed'in başta kalmasıyla mümkün olamaz." dedi.

Alman hükümetinin görüşüne göre Suriye'deki iç savaşın asıl sorumlusunun Esed olduğunu kaydeden Seibert, "300 bine yakın kişinin ölümünün ve 5 milyondan fazla sığınmacının asıl sorumlusu o. İspatlandığı üzere kendi halkına karşı kimyasal silahlar, varil ve misket bombaları kullandı. Yine ispatlandığı üzere kasıtlı olarak tıbbi tesislere saldırdı. Bilinen uluslararası ortaklarının desteği olmasa kendi halkına karşı bu ısrarlı ve sert tutumunu sürdürmesi mümkün olamazdı. Kendi rejimi şu ana kadar hiçbir şekilde siyasi bir sürece hazır olduğunu göstermedi. Aksine hala askeri bir çözüme güveniyor. Bunun sona ermesi lazım." diye konuştu.

Basın toplantısına katılan Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schaefer de Suriye'de kimyasal silah kullanılmaya devam edildiğine işaret ederek bu durumun sona erdirilmesi için Rusya ve İran'ın, Esed rejimini ikna çabalarını sürdürmesi gerektiğini vurguladı.