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Buradasınız : » » Almanya'dan İzmir saldırısına kınama

Almanya'dan İzmir saldırısına kınama

Almanya Dışişleri Bakanı Steinmeier, İzmir'deki terör saldırısını kınayarak Almanya'nın terörle mücadelede Türkiye'nin yanında olduğunu belirtti.

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Almanyadan İzmir saldırısına kınama

Almanya Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier, İzmir'deki terör saldırısını kınadı.

Steinmeier yaptığı yazılı açıklamada, Almanya'nın teröre karşı mücadelede Türkiye'nin yanında olduğunu vurgulayarak, ''İslamcı, etnik ya da ideolojik, hangi gerekçe ile yapılmış olursa olsun fark etmez.'' ifadesini kullandı.

Steinmeier, İstanbul'daki saldırıdan birkaç gün sonra yine bir saldırı olduğuna işaret ederek, İzmir'den gelen haber karşısında sarsıldığını belirtti.

Türk güvenlik güçlerinin daha kötü bir sonucu engellediğini vurgulayan Steinmeier, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Etiketler: Steinmeier, izmir saldırı, izmir patlama, almanya
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