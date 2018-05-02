Almanya'dan İsrail'in nükleer iddialarına öneri

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İran'ın nükleer silah programıyla ilgili gizli arşivindeki 100 bin belgenin kopyalarını ele geçirdiklerini iddia etti.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Netanyahu'nun iddialarının ardından açıklama yaptı.

Maas, İsrail'in en kısa zamanda Tahran’daki gizli bir arşivden ele geçirdiğini söylediği on binlerce belgeyi Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'na iletmesi gerektiğini söyledi.

"İran'ın nükleer silahlara sahip olmasına izin veremeyeceğimiz için, Viyana Anlaşması'nın kontrol mekanizmaları işlemeli ve sürdürülmeli."

İsrail'in güvenliğinin Alman siyasetinin merkezinde bulunduğundan bahseden Maas, federal hükümetin bu nedenle İsrail'in elindeki bilgileri ayrıntılı bir şekilde analiz etmek istediğini söyledi.

Hristiyan Birlik partilerinin Meclis Parti Grubu Dışişleri Sözcüsü Jürgen Hardt ise nükleer anlaşmanın başarısızlığa uğrama ihtimalini de göz önünde bulundurmak gerektiğini açıkladı.

Kaynak: İHA