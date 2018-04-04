Almanya'dan İngiltere'ye destek mesajı: Rusya'ya dair hemfikiriz

Almanya'nın Rusya'yla ilgili düşünceleri hakkında hiçbir şeyin değişmediğini söyleyen Almanya Hükümet Sözcüsü Ulrike Demmer, "İngiltere ile aynı fikirdeyiz. İngiltere Askeri Araştırma Komitesi'nin ortaya çıkardığı, sinir gazı üretiminin Rusya tarafından yapılma ihtimalinin yüksek olduğu fikrine katılıyoruz" dedi.

Almanya da dahil olmak üzere pek çok ülke, casus krizinin ardından Rus diplomatları sınır dışı etmişti. Sınır dışı kararlarına Rusya, aynı ülkelerden, aynı sayıda diplomat sınır dışı ederek cevap vermişti.

Takas edilen casus: Sergey Skripal

Rus mahkemesi, İngiltere için casusluk yaptığı suçlamasıyla 2006'da Sergey Skripal'e 13 yıl hapis cezası vermişti. Dimitri Medvedev’in Devlet Başkanlığı döneminde affa uğrayan Skripal, 2010'da ABD’nin tutukladığı 10 Rus ajanıyla Avusturya'nın başkenti Viyana'da takas edilen 4 casus arasında yer almıştı.

Skripal’in İngiltere’ye geçerek ülkenin güneybatısında "emekliler" kenti olarak bilinen Salisbury’de düşük profilli bir yaşam sürdüğü, kızı Yulia ile birlikte zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılmasıyla yıllar sonra ortaya çıkmıştı.

Rusya, Skripal’in 1990’lı yıllardan itibaren bilgi sızdırdığı İngiliz dış istihbarat servisi MI6’ya, Rusya’nın Avrupa’daki casuslarının kimliklerini de ifşa ettiğini öne sürmüştü.

Kaynak: Reuters