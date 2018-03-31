  • 31 MART 2018, CUMARTESI

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Buradasınız : » » Almanya'dan Gazze açıklaması

Almanya'dan Gazze açıklaması

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın Filistinlilerle İsrail güvenlik güçleri arasındaki çatışmalardan derin kaygı duyduğunu bildirdi.

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Almanyadan Gazze açıklaması

Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, taraflara, gerginliğin artmasına yol açacak ve insanları tekrar tehlikeye sokacak her şeyden kaçınılması çağrısı yapıldı.

"Alman hükümeti, en az 15 kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı Filistinliler ile İsrail güvenlik güçleri arasındaki çatışmalardan derin kaygı duyuyor" ifadesine yer verilen açıklamada, ifade özgürlüğünün ve barışçıl protesto hakkının, İsrail’in Filistin toprakları sınırındaki meşru güvenlik çıkarlarını ihlal edilmesiyle kötüye kullanılmaması gerektiği savunuldu.

Açıklamada, aynı zamanda meşru çıkarların savunulmasının orantılı olması gerektiği kaydedildi.

Bu olayın, her iki tarafın da müzakerelere yeniden başlamasının ne kadar acil olduğunu gösterdiği belirtilen açıklamada, "Sadece bu şekilde Akdeniz ile Ürdün Nehri arasındaki tüm insanların onurlu bir yaşam ve kendi kaderini tayin etme hakkı veren bir çözüm bulunabilir" ifadeleri kullanıldı.

Filistin Toprak Günü'nde 15 Filistinli şehit edildi

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında düzenlenen "Filistin Toprak Günü" gösterilerine dün İsrail askerlerinin gerçek mermi ile müdahale etmesi sonucu 15 Filistinli şehit edilmiş, yaklaşık bin 400 Filistinli yaralanmıştı.

15 Filistinlinin İsrail askerlerince şehit edilmesinden dolayı Filistin'de ulusal yas ilan edilmişti.

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile Bölgesi'nde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gasbı protesto etmek için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi.

İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, binlerce kişiyi de yaraladı. İsrail'in kuzeyindeki Celile Bölgesi'nde bulunan Deir Hanna beldesinde yaşanan bu olay, polis ile İsrail vatandaşı olan Filistinli kitleler arasında yaşanan ilk kitlesel çatışma olması sebebiyle büyük önem kazandı.

"Toprak Günü" olarak anılan olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: israil, filistin, almanya
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