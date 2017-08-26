  • 26 AĞUSTOS 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 28º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.444
    EURO 4.111
  • BIST 109755.14
    ALTIN 142.745
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Almanya'dan Erzincan'a dostluk için pedal çevirdiler

Almanya'dan Erzincan'a dostluk için pedal çevirdiler

Stuttgart'ta yaşayan Türk ve Alman iki komşu, iki ülke arasındaki dostluğa dikkati çekmek için bisikletle çıktıkları yolculukları kapsamında Erzincan'a geldi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Almanyadan Erzincana dostluk için pedal çevirdiler

Almanya'da yaşayan Türk ve Alman iki komşu, iki ülke arasındaki dostluğa dikkati çekmek için Stuttgart'tan bisikletle başlattıkları yolculukları çerçevesinde Erzincan'a ulaştı.

Stuttgart'ta yaşayan eski dünya kick boks şampiyonu Gökhan Arslan (41) ile komşusu Alman serbest mali müşavir Möhl Christoph (54), iki ülke arasındaki dostluğun simgesi olması için bisiklet turuna çıktı.

İki komşu, 2016'da ilk etabını tamamladıkları turlarının ikinci kısmına, bu yıl Bursa'dan başladı. Arslan ile Christoph, 5 gün sonra geldikleri Erzincan'da, Bisikletçiler Derneği üyelerince karşılandı.

"Türkiye'de çok misafirperver karşılandık"

Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Stuttgart'tan Erzincan'a yaklaşık 5 bin kilometre yol katettiklerini söyledi.

İki gün dinlendikten sonra aynı güzergah üzerinden Almanya'ya gitmeyi planladıklarını anlatan Arslan, "Memleketimde olmaktan gurur duyuyorum. Stuttgart'tan başlattığımız dostluk, barış ve kardeşlik bisiklet turunu, doğduğum, büyüdüğüm yerde noktaladık." dedi.

Christoph da yeşil Erzincan'a geldikleri için mutlu olduğunu belirterek, "Amacımız dostluk ve barış adına bir ateş yakmaktı. Gökhan, Erzincan'ı çok anlattı. Burada birkaç gün kalıp güzelliklerini göreceğiz. Türkiye'de nerede durursak duralım, hangi şehirden geçersek geçelim çok misafirperver karşılandık." ifadelerini kullandı.

Etiketler: Stuttgart, Almanya'dan Erzincan'a bisikletle yolculuk
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER