Almanya'dan Doğu Guta itirafı

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, kamuoyunun, Doğu Guta'daki insani felaketi önemsemediğini itiraf etmesi gerektiğini belirtti.

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"Doğu Guta’da 400 bin insan dramatik şartlarda kuşatma altında." ifadelerini kullanan Gabriel, özellikle çocukların hayatının tehlikede olduğuna işaret etti.

Gabriel, burada ilk önce ateşkesin sağlanmasının önemli olduğunu kaydetti.

Esed rejiminin Doğu Guta'ya saldırıları sürüyor. Bölgede son 3 günde 250'den fazla sivil hayatını kaybetti.https://t.co/yR0WhgKGPW pic.twitter.com/EjvbkIJusm — TRT HABER (@trthaber) 22 Şubat 2018

Almanya, 10 milyon avro ek insani yardımda bulunacak

Ateşkesin sağlanması ve insani yardım için koridorların açılması yönündeki tüm çabaları desteklediklerini söyleyen Gabriel, Almanya’nın 10 milyon avro ek insani yardımda bulunacağını dile getirdi.

Gabriel, özellikle çocuklara insani yardımın ulaştırılmasına olanak sağlanması ve bazı çocukların da tahliye edilmesi gerektiğine vurgu yaparak, bunun için Suriye'de ihtilafta bulunan taraflarla temasa geçtiklerini kaydetti.

Gabriel ayrıca, Almanya’nın 2017'de 720 milyon avro, iç savaşın başladığı 2012'den beri de 2,2 milyar avro insani yardımda bulunduğunu aktardı.