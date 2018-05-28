Almanya'dan çifte standart savunması

Almanya, kendi aldığı miting yasağı kararını HDP için uygulamayarak çifte standarda devam ediyor.

Yeni bir skandala imza attı ve Köln'den sonra Berlin'de de mitinge izin verdi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr, Berlin’de basın toplantısı yaptı.

"Alman hükümeti düzenleme yaptı"

Adebahr'a Almanya'da yasak olmasına rağmen, Türkiye’deki bazı partilerin ve siyasetçilerin bu ülkede seçim kampanyaları yürüttüğü soruldu.

Maria Adebahr, Alman hükümetinin bir yıl önce yaptığı ve büyükelçilere ilettiği düzenlemeyi hatırlattı.

"Seçim tarihine 3 aydan az bir süre kala izin verilmiyor"

AB üyesi olmayan ülkelerde resmi bulunan kişilerin ülkedeki seçim tarihinden 3 aydan az bir süre kala Almanya’da seçim kampanyası yapmasına izin verilmediğini anlatan Adebahr, bunun geçerliliğini koruduğunu söyledi.

"Etkinliklerin ve toplantıların somut onayı yerel yönetimler ve yerel resmi daireler tarafından veriliyor."

Maria Adebahr, Alman hükümeti olarak bu düzenlemenin arkasında bulunduklarını ve bunu ilgili taraflara ilettiklerinden bahsetti.

Almanya'dan çifte standart

Alman makamları hafta sonu, HDP’nin Köln'de yaptığı mitinge göz yumdu.

Burada HDP'nin cumhurbaşkanı adayı ve tutuklu eski eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın sesli mesajının dinletilmesine izin verdi.

Kendi kurallarını çiğnedi

Almanya Dışişleri Bakanlığı, geçen yıl 16 Nisan’da yapılan referandum öncesinde Türkiye ile yaşanan tartışmalar üzerine, AB üyesi olmayan ülkeler için Almanya'da seçim kampanyası yapma konusunda bir düzenleme getirdi.

İzin alınması gerekiyor

Buna göre, yabancı ülkede resmi görevi bulunan bir kişinin, seçim kampanyası için Almanya'da bir etkinlikte konuşma yapması için Alman hükümetinden izin alması gerekiyor.

Düzenleme gereği, ilgili ülkedeki seçim tarihine 3 aydan az bir süre kalması durumunda genel olarak bu izin verilmiyor.

Kaynak: AA