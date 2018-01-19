Almanya'dan 'Afrin' açıklaması

Türkiye'nin Afrin’deki terör örgütü PYD/YPG hedeflerine yönelik muhtemel harekatını Alman hükümeti gelişmeleri izliyor.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Rainer Breul, başkent Berlin'deki basın toplantısında, Türkiye'nin Suriye sınırı boyunca meşru haklarının olduğunu söyledi.

"Suriye'nin kuzeyindeki durumu elbette yakından izliyoruz ve Türkiye'nin son açıklamalarını da dikkate aldık. Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi siyasi ve askeri açıdan itidalli davranmasını bekliyor ve ümit ediyoruz. Ancak aynı zamanda Türkiye'nin, Suriye sınırı boyunca meşru menfaatleri olduğu da ortadadır. Bunlar Türkiye için çok büyük öneme sahiptir. Bunlar da bu bağlamda dikkate alınmalıdır."

Breul, bu bağlamda Almanya için önemli olanın, Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a ve bu örgütün devamı niteliğindeki diğer tüm terör örgütlerine karşı mücadelenin yoğun şekilde sürdürülmesi olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA