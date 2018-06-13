Almanya'dan Adil Öksüz açıklaması

Almanya'nın Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Adebahr ve İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Eleonore Petermann, Berlin'de düzenledikleri basın toplantısında, FETÖ firarisi Adil Öksüz’ün Almanya’nın başkenti Berlin’de görüldüğü iddialarına dair soruları cevapladı.

Adebahr, "2 yıl önce Türkiye’de gerçekleşen darbe girişiminin ele başlarından Adil Öksüz’ün Almanya’da Berlin’de görüldüğüne ilişkin haberler var. Bu konuda Alman makamlarında bilgi var mı? Eski Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Öksüz hakkında yeterli bilgiler olması durumunda Alman makamlarının harekete geçeğini söylemişti” sorusuna, “Gabriel’in o dönemde söyledikleri hala geçerli. Onun temel ifadesi geçerli. Güncel bir gelişme olup olmadığı konusunda şu an bir şey söyleyemeyeceğim" cevabını verdi.

Alman hükümetinin FETÖ’yü yeniden değerlendirdiğiyle ilgili Alman basınında da haberler çıktığının hatırlatılması üzerine Adebahr, şöyle konuştu:

"Bildiğiniz gibi haberlerle ilgili yorum yapmıyoruz. Burada, Alman Büyükelçiliği'nin olası gizli bir raporundan söz ediliyor. Şunu söyleyebilirim: Alman Hükümeti ve Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'deki tüm olayların değerlendirmesinde olduğu gibi Gülen hareketinin değerlendirmesinde de çeşitli kaynaklara dayanıyor. Buna, Büyükelçiliğin raporları, Türk kaynakları, ortaklarımızın verdiği bilgiler ve istihbarat bilgileri de dahil. Önümüzde bulunan tüm bilgilerin ışığında, Gülen hareketi üyelerinin, Türkiye’deki darbe girişimine katılmış olduklarını dışlayamayız."

FETÖ’nün Almanya yapılanması

Avrupa’daki en büyük yapılanmasını Almanya’da kuran FETÖ’nün burada çok sayıda dernek, şirket ve internet sitesi var.

Birçok FETÖ'cü iş adamının özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sonrası, başkent Berlin başta olmak üzere pek çok yerde iş yeri isimlerini değiştirdiği biliniyor.

FETÖ'nün Almanya yapılanması, okullarına öğrenci bulmakta zorlanması nedeniyle de mali darboğaza girdi. Bunun üzerine FETÖ elebaşları çareyi bazı okul binalarını satmakta, bazılarını ise Suriye'den gelen sığınmacılar için belediyelere kiralamakta buldu.

Almanya'daki örgüt üyeleri, FETÖ'cülere destek için seferber oluyor

Almanya'daki FETÖ yapılanması elindeki tüm imkanları halihazırda, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye’den ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen FETÖ’cülere destek olmak için seferber ediyor.

15 Temmuz darbe girişiminden bu yana 4 binden fazla FETÖ’cünün, Almanya’daki örgüt üyeleri tarafından korunduğu, kendilerine kalacak yer temin edildiği, oturum ve iltica talepleri konularında destek sağlandığı öğrenildi.

Kaynak: AA