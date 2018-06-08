Almanya'dan ABD'ye karşı birlik çağrısı

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmeier, bugün ve yarın toplanacak olan G7 zirvesinin, ABD ile ticaret ilişkilerinde yaşanan gerilimli ortamda nasıl sonuçlanacağının belli olmadığını, ancak önceki yıllara göre daha zor geçeceğini söyledi.

Alman ZDF televizyonuna konuşan Altmeier, "Bu, dün gece ya da bu sabah olmuş bir şey değil; geçen haftalar boyunca süren ciddi bir durumla karşı karşıyayız" dedi.

Avrupa'nın birlik içinde olmasının önemli olduğunu söyleyen Altmeier, bunun özellikle ABD'de Başkan Donald Trump tarafından getirilen cezalandırıcı nitelikteki yaptırımlar hakkındaki iç tartışmaların devam ediyor olması açısından da önem taşıdığına dikkat çekti.

Altmeier, Avrupa Birliği'nin de mecbur kalırsa kendi yönünden gereken vergileri uygulayacağını ancak Avrupa'nın ABD ile diyalogu sürdürme taahhüdünden vazgeçmediğini söyledi.

ABD ve AB arasında ticari restleşme

ABD'nin AB ülkelerinden ithal ettiği çelik ve alüminyuma uygulamak istediği ek gümrük vergisine yönelik muafiyetin bitmesine saatler kala Beyaz Saray'dan açıklama gelmiş, Avrupa Birliği, Kanada ve Meksika'ya uygulanacak yeni çelik ve alüminyum tarifelerinin 1 Haziran'a ertelendiği duyurulmuştu.

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross mayıs sonunda basına telefonla yaptığı açıklamada, bu ülkelerden (AB, Kanada ve Meksika) gelen çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını söylemişti.

Vergi kararı sanayileşmiş G7 ülkelerini öfkelendirmiş ve Kanada ile Meksika'dan hemen karşı önlemler gelirken AB de misillemeye hazır olduğunu açıklamıştı.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, AB ile ABD arasındaki ticari ilişkilerde denge sağlamak için "misilleme" yapılacağını belirterek, "Ulusal güvenlik gerekçesi olmadan atılan bu adımla ABD kendi sanayisini korumaya yönelik bariz bir müdahalede bulunuyor. Bu adımı esefle karşılıyoruz. Korumacılık, çelik sektöründeki ortak sorunun yanıtı olamaz" demişti.

AB, ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma uygulamayı planladığı ilave gümrük vergilerine karşı yüzde 25 gümrük vergisi uygulamayı planladığı 10 sayfalık ürün listesi hazırlamıştı.

Listede, fıstık ezmesi, kot pantolon, motosiklet, nevresim, ruj, çelik gaz tankı, haddelenmiş çelik, boru, tüp, ızgara, lavabo, vantilatör, merdiven, yat, barbunya, pirinç, viski, yaban mersini, portakal suyu, tütün ve puro gibi çeşitli ürünler var.

Kaynak: Reuters