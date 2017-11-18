Almanya'daki yangın mağdurlarına yardım eli

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), Almanya'nın Duisburg kentinde eylül ayındaki yangın faciasında evleri zarar gören ailelere yardımda bulundu.

Meiderich DİTİB Yunus Emre Camisi'nde düzenlenen programda yangın mağduru ailelere biner avro yardım yapıldı.

DİTİB Genel Sekreteri Dr. Bekir Alboğa, DİTİB olarak her zaman toplumun iyiliği ve barışı için katkı sağlamaya devam edeceklerini söyledi.

Alboğa, "Her gün daha da artan ırkçılık ve İslam düşmanlığı, Almanya’ya yakışmıyor." dedi.

Almanya'nın demokratik geleneğine hep destek sağladıklarını kaydeden Alboğa, şunları söyledi:

"Yaşanan acı hadiseler bizim öz karakterimizi ve sıfatımızı değiştiremez. Bizim özelliğimiz barış dininin mensubu olmaktır. Barış ve kardeşlik mesajlarımızdan taviz vermeyeceğiz. Kardeşlerimize başsağlığı diliyoruz, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz. Olayın bir an evvel açıklığa kavuşturulması ve faillerinin bulunması, mağdur aileler için büyük teselli olacaktır."

DİTİB Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Hakan Aydın da son dönemde camilere yönelik saldırıların artmasından üzüntü duyduklarını kaydetti.

Almanya'nın Duisburg kentinin Meiderich semtinde 3 Eylül'de çıkan yangında Romanya vatandaşı 4 kişi yaşamını yitirmiş, aralarında Türklerin de bulunduğu 10 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA