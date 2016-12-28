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Almanya'daki tır ile saldırıda önemli gelişme

Saldırı zanlısı Anis Amri ile temasta olduğundan şüphelenilen bir kişi gözaltına alındı.

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Almanyadaki tır ile saldırıda önemli gelişme
Almanya'nın başkenti Berlin'de geçen hafta Noel pazarına yapılan tır saldırısının zanlısı Tunuslu Anis Amri ile temasta olduğundan şüphelenilen bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
 
Federal Başsavcılık makamından yapılan açıklamada, Federal Kriminal Dairesine bağlı polislerin, Amri'nin cep telefonunda kayıtlı 40 yaşındaki Tunus vatandaşının iş yerinde ve evinde arama yapıldığı belirtildi.
 
Aramalar sonucunda, bu kişinin, söz konusu saldırıya dahil olabileceği yönünde işaretlerin bulunması nedeniyle gözaltına alındığı ifade edildi.
 
Gözaltına alınan Tunuslunun, saldırıda ne şekilde yer aldığının, incelemenin ardından anlaşılacağı belirtilen açıklamada, bu kişi hakkında tutuklama emrinin çıkarılıp çıkarılmayacağına da yarın akşama kadar sürecek inceleme sonucunda karar verileceği kaydedildi.
 
Öte yandan Alman basınında yer alan haberlerde, Amri'nin Berlin’den kaçtıktan sonra İtalya'ya gitmeden önce Hollanda’ya uğrayıp uğramadığının araştırıldığı ifade edildi.
 
Saldırıda hayatını kaybeden 12 kişi arasında Alman vatandaşların yanı sıra birer İtalya, İsrail, Polonya, Çekya ve Ukrayna vatandaşı da bulunuyor.
 
Yaralıların ABD, İsrail, İspanya, İtalya, İngiltere, Macaristan, Finlandiya, Fransa ve Lübnan vatandaşlarından oluştuğu ancak hangi ülkeden kaç yaralının bulunduğu bilgisinin henüz paylaşmadığı ifade edildi.
 
Berlin'de geçen hafta bir tırın Breitscheidplatz Meydanı'ndaki Noel pazarına girmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetmiş, 48 kişi yaralanmıştı.
 
Saldırgan, olayın ardından kaçmış ve 4 gün sonra İtalya’nın Milano kentinde polisle girdiği silahlı çatışmada ölü ele geçirilmişti. AA
 
Etiketler: almanya, saldırı, Noel pazarı
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