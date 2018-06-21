Almanya'daki sular sağlığı ve çevreyi tehdit ediyor

Avrupa Adalet Divanı, Almanya'nın su kaynaklarını korumak için yeterli önlem almadığına hükmetti. Mahkeme nitrat kullanımı ile ilgili eylem programının yeterli olmadığının anlaşılmasından sonra da Alman hükümetinin ek adımları atmadığına dikkat çekti.

Su kaynaklarına bulaşan nitrat, öncelikle tarımda hayvan dışkısının gübre olarak kullanılmasıyla ortaya çıkıyor. Aşırı gübre kullanımı çevreye zarar verdiği gibi insan sağlığı için de tehlike yaratıyor.

Para cezası verilebilir

Avrupa Adalet Divanı dava masraflarının Almanya tarafından ödenmesine hükmederken kararın ne gibi sonuçlara yol açacağı merak ediliyor. AB Komisyonu'nun durumun iyileştirilmemesi halinde Almanya'ya para cezası verme yetkisi bulunuyor.

Daha önce de şikayet edilmişti

AB Komisyonu, gerekli önlemleri almayarak AB hukukunu ihlal ettiği gerekçesiyle 2016 yılında Almanya'yı Avrupa Adalet Divanı'na şikâyet etmişti. Komisyon 2014 yılında Almanya'ya konuyla ilgili uyarıda bulunmuş, Alman hükümeti de 2016 yılı nitrat raporunda, su kaynaklarını ölçüm merkezlerinin dörtte birinden fazlasında AB tarafından saptanan litre başına 50 miligramlık sınırın aşıldığını, tarımsal alanlarda ise bu miktarın da üzerine çıkıldığını kaydetmişti.

Kaynak: AFP, DW