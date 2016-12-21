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Almanya'daki saldırıyı DEAŞ üstlendi

Almanya'da 12 kişinin öldüğü Noel pazarına düzenlenen saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

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Almanyadaki saldırıyı DEAŞ üstlendi

Almanya'da 12 kişinin öldüğü Noel pazarına düzenlenen saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi. 

Berlin'de noel pazarını kana bulayan saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi. 

Saldırı sonrası gözaltına alınan Pakistan uyruklu bir kişi delil yetersizliğinden serbest bırakıldı.

TIR'da ölü bulunan ve aracın asıl sürücüsü olduğu düşünülen bir kişinin de Polonya vatandaşı olduğu açıklandı.

Köln'de tren istasyonunda bomba ihbarı

Öte yandan Köln'deki merkez tren istasyonu, bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı.

Bomba ihbarı sonrası tren istasyonunun yanı sıra istasyonda çalışan işçiler ve trenlerde bekleyen yolcular da tahliye edildi.

Yapılan aramalar sonucu ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı.

Bomba ihbarı şehirler arası tren seferlerinin yanı sıra, Köln şehir içi tramvay seferlerini de aksattı. 

Etiketler: almanya saldırı, tır, polonya vatandaşı, pakistanlı, DEAŞ, Köln
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