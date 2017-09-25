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Almanya'daki NSU davası 4 Ekim'e ertelendi

Almanya'da 8'i Türk 10 kişiyi öldürmek, banka soymak ve bombalı saldırılarda bulunmakla suçlanan Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünün davası 4 Ekim'e ertelendi.

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Almanyadaki NSU davası 4 Ekime ertelendi

Almanya'da 8'i Türk 10 kişiyi öldürmek, banka soymak ve bombalı saldırılarda bulunmakla suçlanan Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünün davası 4 Ekim'e ertelendi.

Davanın görüldüğü Münih Yüksek Eyalet Mahkemesinden yapılan açıklamada, yarın başlayacak ve 28 Eylül'e kadar sürecek duruşmaların iptal edildiği belirtildi.

İptale dair herhangi bir gerekçenin belirtilmediği açıklamada, davanın bir sonraki duruşmasının 4 Ekim’de yerel saatle 09.30’da (TSİ 10.30) başlayacağı ifade edildi.

Andre Emminger adlı sanığın 10 gün önce reddi hakim talebinde bulunması ve talebin başka mahkeme heyeti tarafından inceleneceğinin açıklamasının ardından NSU davasında duruşma yapılmamıştı.

Davada Başsavcılık 12 Eylül’de esas hakkındaki mütalaasını tamamlamış ve sanıklar hakkında talep ettiği cezaları açıklamıştı.

Başsavcı Herbert Diemer, davanın başından beri tutuksuz yargılanan Andre Emminger için 12 yıl hapis cezası istemiş, zanlı kaçma ihtimali bulunduğu gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Davanın bir sonraki duruşmasında müdahil avukatların sunumlarını yapmaları bekleniyor.

Etiketler: almanya, NSU Davası
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