Almanya'daki Müslümanlar kurbanlık almak için çiftliklerin yolunu tuttu

Almanya'daki Müslümanlar Kurban Bayramı'na sayılı günler kala küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık alabilmek için çiftliklerin yolunu tutmaya başladı.

Köln kenti yakınlarındaki Brühl kasabasında çiftlik ve mezbaha işleten Birdal Demirbaş, izin dönemi olmasına rağmen Türkler başta olmak üzere her milletten Müslüman'dan yoğun ilgi gördüklerini söyledi.

Demirbaş, Kurban Bayramı'na 3-4 ay önceden hazırlanmaya başladıklarını belirterek, "Bu kadar ilgi beklemiyorduk. Şimdiden kapasitemiz dolmak üzere. Vatandaşlar kurbanlarını seçerken dikkat etsin. Dişlerine, kuyruklarına ve ayaklarına baksınlar. Hayvanın hiçbir engeli olmasın." ifadesini kullandı.

Bu yıl kurbanlık fiyatlarının geçen yıllara oranla az da olsa arttığına dikkati çeken Demirbaş, şunları söyledi:

"Erkek hayvan, fiyat olarak her zaman biraz daha yüksek oluyor ve ona ilgi daha yüksek. Şuan bir yaşında iyi bir erkek kuzu 270-300 avro arasında değişiyor, kilo olarak da 30-35 kilo kesilmiş et olarak gelir. Uygun olarak 150 avroya 28-30 kilo koyun ya da dişi hayvan kesilebilir. İki yaşında güzel bir koyun, 50 kilo gelir 220 avro... 7 hisselik iyi bir tosun hisse başı 280-300 avro civarında."

Demirbaş kurbanlıkların bir kısmını babasının 27 yıl önce kurduğu çiftlikte yetiştirdiklerini, bir kısmını ise satın aldıklarını belirterek, tüm hayvanların veteriner kontrolünden geçtiğini vurguladı.

Sattıkları kurbanları işaretleyerek bayram namazından sonra kesim işlemine başladıklarını aktaran Demirbaş, bayramın ilk günlerinde mezbahalarında büyük yoğunluk yaşandığını ifade etti.