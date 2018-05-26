Almanya'daki HDP mitinginde meydan boş kaldı

Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi'ne yönelik Türk siyasetçilerine seçim kampanyası yasağı getiren Alman makamları, HDP'nin Köln'de miting yapmasına göz yumdu.

Neumarkt meydanında düzenlenen ve organizatörler tarafından on binlerce kişinin katılacağı öne sürülen mitingde, Köln polis sözcüsünden edinilen bilgiye göre miting alanında yaklaşık bin kişi yer aldı.

Mitingin başlamasıyla açılan terör örgütü PKK paçavraları, Alman polisinin uyarısı ile indirildi. Meydandakiler, sık sık Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhine sloganlar attı.

Sesli mesajın dinletilmesine izin verdiler

Köln'de, Temmuz 2016'da düzenlenen "Darbeye Karşı Demokrasi Mitingi" öncesi alınan ani mahkeme kararıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans yöntemiyle halka hitap etmesini yasaklayan Almanlar, bugünkü mitingde, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı ve tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın sesli mesajının dinletilmesine izin verdi.

Mitingde konuşan gazeteci Hayko Bağdat, bu meydana gelen hiç kimsenin bir başkasını öldürmeyi istemediğini öne sürerek, bu topluluğa "terörist" diyenlerin, kendilerinin "terörist" olduğunu iddia etti.

Bağdat, konuşmasının ardından cep telefonunu ses sistemine bağlayarak, Demirtaş'ın "cezaevinden gönderdiğini" söylediği ses kaydını meydandakilere dinletti.

"Vatandaşlar oynanan oyunu görmeli"

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, HDP mitingiyle ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye'deki seçimler için Almanya'nın aldığı seçim kampanyası yasağı kararının, "antidemokratik bir uygulama" olduğunu ancak, madem böyle bir kural varsa bu kuralın, tüm partiler için aynı derecede geçerli olması gerektiğini belirtti.

Yeneroğlu, "Almanya'da hali hazırda 7-8 HDP'li milletvekili, her yerde her gün halka açık programlar yapıyor ve bu programlar da terör örgütü PKK'lılar tarafından organize ediliyor. Bu programların engellenmesi ve PKK'lıların deşifre edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Köln'de düzenlenen miting gibi diğer eyaletlerde de çeşitli programlar düzenleniyor ve bunların tamamının engellenmesi gerekiyor. Vatandaşların da bu oynanan oyunu görüp sandığa akın etmesi gerekiyor." dedi.

Kaynak: AA