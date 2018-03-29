  • 29 MART 2018, PERŞEMBE

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Almanya'daki cami saldırıları: 4 tutuklama

Almanya'da 19 Mart'ta bir camiye molotofkokteylli saldırıyla ilgili 4 Suriyeli tutuklandı.

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Almanyadaki cami saldırıları: 4 tutuklama

Almanya'nın Ulm kentindeki Emniyet Müdürlüğü, 19 Mart'ta İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı'na bağlı camiye saldırıyla ilgili yoğun soruşturma neticesinde dün 18 ila 27 yaşlarında 4 Suriyelinin yakalandığını açıkaldı.

Üç zanlının olayın gerçekleştiği vakitte caminin yakınında oldukları, dördüncü kişinin de saldırıda kullanılan malzemeleri temin ettiği bilgisine yer verilen açıklamada, zanlılardan birisinin itirafta bulunduğu kaydedildi.

Stuttgart Savcılığının talebiyle bugün hakim karşısına çıkarılan zanlılar tutuklandı.

Zanlılar hakkında cinayete teşebbüs ve kundaklama suçlamasıyla yürütülen soruşturma sürüyor.

Camiye 19 Mart saat 03.00 sularında düzenlenen saldırıdan sonra çıkan yangın büyümeden söndürülmüş ancak caminin duvarında hasar oluşmuştu.

Olayın ardından cami çevresinde molotofkokteylleri bulunmuştu.

Almanya’da bu yılın başından itibaren camilere, Türklere ait kültür merkezlerine ve işletmelere yönelik çok sayıda saldırı düzenlendi. Bu saldırıların büyük bölümünün PYD/PKK yandaşlarınca gerçekleştirildiği sanılıyor.

Kaynak: AA 

Etiketler: saldırı, cami, almanya
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