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Buradasınız : » » Almanya'da yine cami saldırısı

Almanya'da yine cami saldırısı

Almanya'nın Ulm kentinde bir camiye molotofkokteyli atıldı. Olayın ardından saldırganlar kaçarken, cami çevresinde kullanılmamış molotofkokteylleri bulundu.

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Almanyada yine cami saldırısı

İslam Toplumu Milli Görüş'e (IGMG) bağlı camiye saat 03.00 sıralarında düzenlenen saldırı sonrası çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Kimliği bilinmeyen kişilerin düzenlediği saldırıda, camide hasar oluştu. 

Cami derneğinin eski başkanı İsa Baykuş, olayın çevre sakinleri tarafından polis ve itfaiyeye haber verildiğini, yangının büyümeden kontrol altına alınmasıyla büyük bir felaketin önüne geçildiğini söyledi. Baykuş, "Olayın ardından polis inceleme başlattı. Yetkililerden saldırganların bir an önce bulunup cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

Yılbaşından bu yana 28. saldırı

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Dış İlişkiler Müdürü Zekeriya Altuğ geçen hafta yaptığı açıklamada, sadece yılbaşından bu yana Almanya'da 27 camiye saldırı düzenlendiğini, 2017 yılının tamamında bu sayının 100 olduğunu belirtmişti.

 

Kaynak: AA

Etiketler: saldırı, cami, almanya
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