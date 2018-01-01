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Buradasınız : » » Almanya'da yılbaşı kutlamalarında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Almanya'da yılbaşı kutlamalarında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Almanya'da Brandenburg polisi, yılbaşı kutlamalarında meydana gelen havai fişek kazası nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını açıkladı.

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Almanyada yılbaşı kutlamalarında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Gusow Platkow kentinde 35 yaşındaki bir kişinin ateşlediği havai fişeğin vücuduna saplanması sonucu hayatını kaybettiği, Kleinmachnow’da ise 19 yaşındaki bir gencin kendi yaptığı havai fişekle başından ağır yaralandığı ve hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.

Flecken-Zechlin kasabasında 11 yaşında bir çocuğun havai fişeğin yüzüne isabet etmesi nedeniyle ağır yaralandı, Thüringen eyaletinde ise 14 yaşındaki çocuğun kalabalıkta kim tarafından atıldığı tespit edilemeyen havai fişekle gözünden yaralandı.

Salzgitter şehrinde ise göçmen kız göğsünden vurulduğu, yapılan ameliyat sonrası hayati tehlikesinin bulunmadığı, olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

Kutlamalarda çok sayıda kadın "tacize uğradı" iddiası

Ülkenin bazı büyük kentlerindeki kutlamalarda çok sayıda kadının tacize uğradı öne sürüldü.

Köln'de en az 9, Berlin'de ise 10 kadının cinsel tacize uğradığı, Hamburg ve Münih gibi kentlerde de az sayıda cinsel taciz vakasının yaşandığı belirtildi.

Kaynak: AA

Etiketler: almanya, yılbaşı kutlamaları, havai fişek
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