Almanya'da yeni koalisyon görüşmelerinde ilk gün geride kaldı

Almanya’da, 24 Eylül'de düzenlenen genel seçimin ardından, yeni koalisyon hükümetini oluşturmak için ön görüşmelerde ilk gün geride kaldı.

İlk görüşmelerde Hristiyan Birlik partileri, CDU/CSU Hür Demokrat Parti, FDP ve Yeşiller partisi heyetleri ayrı ayrı biraraya geldi.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi, CDU lideri ve Başbakan Angela Merkel, Hristiyan Sosyal Birlik Partisi, CSU, Hür Demokrat Parti, FDP ve Yeşiller partisi Genel Başkanlarıyla görüştü.

Görüşmeler sonrasında CDU tarafından yapılan açıklamada, görüşmelerin parti açısından olumlu geçtiği belirtildi.

Hür Demokrat Parti ve Yeşiller partisinden yapılan açıklamalarda ilk ön görüşmelerin yapıcı ve olumlu geçtiği kaydedildi.

Zorlu geçmesi beklenen ön görüşmeler FDP ve Yeşiller partisi heyetleri arasında sürdürülecek.

Cuma günü ise Hıristiyan Birlik partileri CDU ve CSU, Hür Demokrat Parti ve Yeşiller partisi heyetleri hep beraber biraraya gelecek.

24 Eylül’de yapılan genel seçimden Başbakan Merkel’in liderliğindeki CDU ile kardeş parti konumundaki CSU yüzde 32 virgül 9 oy oranıyla birinci çıkarak yeniden hükümeti kurma görevini üstlenmişti.

Seçimde tarihinin en ağır yenilgisini alan Sosyal Demokrat Parti, muhalefette kalacağını ve koalisyon görüşmelerinde dahil olmayacağını açıklamıştı.