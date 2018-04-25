  • 25 NISAN 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.084
    EURO 4.981
  • BIST 109278.7
    ALTIN 173.763
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Almanya'da Yahudilere "kipa takmayın" uyarısı

Almanya'da Yahudilere "kipa takmayın" uyarısı

Almanya Yahudiler Merkez Konseyi Başkanı Josef Schuster, son günlerde düzenlenen bazı saldırıların ardından Yahudilere, "başınızda kipayla dolaşmayın" dedi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Almanyada Yahudilere &quot;kipa takmayın&quot; uyarısı

BBC'de yer alan habere göre Berlin Radyosu'na konuşan Josef Schuster, Almanya'daki büyük kentlerde yaşayan Yahudilerden dikkatli olmalarını ve dışarıda kipa (Yahudilerin başlarını örtmekte kullandıkları küçük takke) takmamalarını istedi.

Berlin'de geçen hafta kipa takmış iki kişi hakaret ve saldırıya uğramış, saldırının görüntüleri internette yayınlanmıştı. Polis 1'i İsrailli 2 gencin, 3 kişilik grubun hakaretine uğradığını açıklamıştı.

3 saldırgan hakkında hakaret ve yaralama suçlarından kovuşturma başlatılmıştı.

Tehditler artıyor

Almanya Yahudileri Merkez Konseyi, ülkede son dönemde okullarda Yahudilere hakaretlerin ve tehditlerin alarm verici bir düzeyde arttığını vurguluyor.

Almanya'nın başkenti Berlin'de bugün Yahudilerle dayanışma amacıyla "Berlin Kipa Takıyor" adlı bir yürüyüş düzenlenecek.

Başbakan Angela Merkel de hafta sonunda yaptığı konuşmada bu duruma tepki göstermişti.

Okullarda "Yahudi düşmanlığıyla mücadele kampanyası"

Almanya'da eyalet eğitim bakanları ile Almanya Yahudileri Merkez Konseyi ortaklaşa olarak okullarda, "Yahudi düşmanlığıyla mücadele kampanyası" başlattı.

Kampanya kapsamında, öğretmenler ortak internet sitesine Yahudilerle ilgili ders malzemesi yükleyebilecek.

Josef Schuster de öğrencilerin Yahudilik hakkındaki bilgilerinin sınırlı olduğunu ve Yahudilere önyargılı davrandıklarını belirtti.

Almanya'da 1989'da Berlin Duvarı'nın yıkılmasının ardından Yahudi nüfus hızla artmıştı.1989 öncesi 30 binin altında olan bu sayının özellikle eski Sovyet Cumhuriyetleri'nden göç edenlerle halen 200 binden fazla olduğu tahmin ediliyor.

Etiketler: yahudi, kipa, almanya
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER