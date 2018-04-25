Almanya'da Yahudilere "kipa takmayın" uyarısı

BBC'de yer alan habere göre Berlin Radyosu'na konuşan Josef Schuster, Almanya'daki büyük kentlerde yaşayan Yahudilerden dikkatli olmalarını ve dışarıda kipa (Yahudilerin başlarını örtmekte kullandıkları küçük takke) takmamalarını istedi.

Berlin'de geçen hafta kipa takmış iki kişi hakaret ve saldırıya uğramış, saldırının görüntüleri internette yayınlanmıştı. Polis 1'i İsrailli 2 gencin, 3 kişilik grubun hakaretine uğradığını açıklamıştı.

3 saldırgan hakkında hakaret ve yaralama suçlarından kovuşturma başlatılmıştı.

Tehditler artıyor

Almanya Yahudileri Merkez Konseyi, ülkede son dönemde okullarda Yahudilere hakaretlerin ve tehditlerin alarm verici bir düzeyde arttığını vurguluyor.

Almanya'nın başkenti Berlin'de bugün Yahudilerle dayanışma amacıyla "Berlin Kipa Takıyor" adlı bir yürüyüş düzenlenecek.

Başbakan Angela Merkel de hafta sonunda yaptığı konuşmada bu duruma tepki göstermişti.

Okullarda "Yahudi düşmanlığıyla mücadele kampanyası"

Almanya'da eyalet eğitim bakanları ile Almanya Yahudileri Merkez Konseyi ortaklaşa olarak okullarda, "Yahudi düşmanlığıyla mücadele kampanyası" başlattı.

Kampanya kapsamında, öğretmenler ortak internet sitesine Yahudilerle ilgili ders malzemesi yükleyebilecek.

Josef Schuster de öğrencilerin Yahudilik hakkındaki bilgilerinin sınırlı olduğunu ve Yahudilere önyargılı davrandıklarını belirtti.

Almanya'da 1989'da Berlin Duvarı'nın yıkılmasının ardından Yahudi nüfus hızla artmıştı.1989 öncesi 30 binin altında olan bu sayının özellikle eski Sovyet Cumhuriyetleri'nden göç edenlerle halen 200 binden fazla olduğu tahmin ediliyor.