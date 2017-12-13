Almanya'da üç Türk'e başarı ödülü verildi

Frankfurt Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Frankfurt Yabancılar Meclisi tarafından Paulskirche Kilisesi'nde yabancı kökenli başarılı şahsiyetlerin ödüllendirildiği bir tören düzenlendi.

Bu yıl 37 kişinin ödüllendirildiği törende, Türkiye'den Frankfurt Goethe Üniversitesi Kliniği Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Hüdayi Korkusuz, eski Frankfurt Höchst Hastanesi Kardiyoloji, Anjiyoloji ve Acil Tıp Merkezi Direktörü Prof. Dr. Şemi Şen ile Akbank AG Yönetim Kurulu Başkanı ve Almanya Merkez Bankası Danışma Kurulu Üyesi Banu Ejder Özcan ödüle değer bulundu.

Frankfurt Büyükşehir Belediye Başkanı Peter Feldmann, yaklaşık 500 davetlinin katıldığı törende, 2017 yılının başarılı şahsiyetlerine sertifikalarını takdim etti.

Törende konuşan Feldmann, Frankfurt'un çok kültürlü ve çok dilli bir şehir olduğunu, bu sayede kentte yetişen çocuklar ve gençlerin birden fazla dili konuşabilme imkanına sahip olduğunu söyledi.

Göçmen kökenli kişilerin önemine işaret eden Feldmann, yabancı kökenli şahsiyetlerin Frankfurt'a hem ekonomik hem de kültürel anlamda büyük katkı sağladığını vurguladı.

"Bir Müslüman olarak gurur verici"

Prof. Dr. Korkusuz, yaptığı açıklamada, ödüle layık görülmesinden dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Ancak bundan daha önemlisi şu anda Avrupa ve Almanya'da İslamofobi dalgası var. Buna karşı böyle bir ortamda bir Müslüman olarak gurur verici bir ödül oldu." dedi.

Almanya'da yabancılara yönelik ayrımcılık yapıldığına dikkati çeken Korkusuz, "Çalıştığımız yerde akademisyen olsak dahi bazı zorluklar çekiyoruz. Burada normal bir işçi olsaydık daha fazla baskı olacaktı diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Şen ise Almanya'da Höchst Hastanesinde yaklaşık 20 yıl hizmet ettikten sonra emekliye ayrıldığı bilgisini verdi.

Türk-Alman dostluğuna katkı sağlamayı umduğunu anlatan Şen, "Teveccüh etmişler, bizleri de bu ödüle layık görmüşler. Bu yüzden mutluyum. Her şeyden evvel bir Türk olarak çok gurur duydum. Bugünlerde ülkemizi temsil etmek de ayrı bir gurur zaten. Bizim de Türk-Alman dostluğuna bir katkımız olduysa ne mutlu bize." değerlendirmesini yaptı.

Akbank AG Yönetim Kurulu Başkanı Özcan da gecede ödüle layık görülmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Almanya ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilere değinen Özcan, "Akbank AG, Almanya'da 20 senedir faaliyet gösteren bir banka ama bizim şube ağımız yok. Biz esasen sadece Almanya değil Avrupa ve Türkiye arasındaki ticaretin aracılığını yapan ve köprüsünü kuran bir bankayız. Dolayısıyla çok önemli bir görev benim için." diye konuştu.

AA