Almanya'da Türkçe dersi için imza kampanyası

Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, Hessen eyaletindeki okullarda Türkçe dersinin karne notuna etki edecek şekilde seçmeli yabancı dil dersi olarak okutulması için başlatılan imza kampanyasının desteklenmesi için çağrıda bulundu.

Karartı, Türkçe dersinin Hessen eyaletinde seçmeli yabancı dil olarak okutulması için sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde başlatılan imza kampanyasına ilişkin düzenlenen basın toplantısına katıldı.

İmza kampanyası sürecinin 'Hessen Yabancı Dil Girişimi’ bünyesinde toplanan çeşitli dernek ve kuruluşların girişimiyle başladığını aktaran Karartı, "Ancak başından beri başkonsolosluğumuzla, bizlerle yakın bir koordinasyonla başladı. En başından beri bu işi birlikte planlayarak harekete geçtik." dedi.

Toplumda böyle bir ihtiyacın ve beklentinin bulunduğuna dikkati çeken Başkonsolos Karartı, "Öncelikle bunun için bir yasal düzenleme gerekiyor. Bu yasal düzenlemeyi de yapacak olan Eyalet Parlamentosu olduğu için burada bir hareketlilik oluşturabilmek için bir dilekçe hazırlanarak parlamento bünyesindeki dilekçe fonu komisyonuna sunulması kararlaştırıldı. Ve nihayetinde bu süreç başladı. Biz de bu süreci aktif bir şekilde destekliyoruz." diye konuştu.

İmza kampanyasını başkonsolosluğun kendi platformlarında duyurulduğunu dile getiren Karartı, şunları söyledi:

"Ayrıca bunu sivil toplum kuruluşlarımızın, derneklerimizin de dikkatlerine getirerek onların kendi erişim ağlarına da bunu bir şekilde yaymalarını ve vatandaşlarımızın da bu kampanyaya gerek normal imza atarak gerek internet üzerinden online imza vermek yönünde yönlendirilmelerini istedik. Bir de başkonsolosluğumuzda bir bilgilendirme masası kurduk."

Karartı, Hessen bölgesinde çok sayıda Türk bulunduğunu belirterek, "Toplum olarak burada ciddi bir sayısal mevcudiyetimiz var. Bunu bir şekilde bu tür faaliyetlerde de yansıtmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

Öte yandan, basın mensupları, toplantının ardından başkonsolosluk binasındaki dilekçeleri imzalayarak kampanyaya destek oldu.

Bu arada, vatandaşlar başkonsolosluk binasında örneği bulunan dilekçeyi imzalayarak veya internet üzerinden "goo.gl/Pf6sym" adresindeki dilekçeye onay vererek kampanyaya katılabiliyor.