Almanya'da Türk kadına ırkçı saldırı

Dün yerel saatle 16.40 sıralarında belediye binası yakınında saldırıya uğrayan Ayşe Binek, yoldan geçen Türk kökenli bir kişinin müdahalesiyle kurtuldu. Saldırgan, çevredekilerin yardımıyla polise teslim edildi.

Ayşe Binek, tedavi gördüğü hastanede yaptığı açıklamada, başörtüsünden yabancı kökenli ve Müslüman olduğunun kolayca anlaşıldığını, muhtemelen bu yüzden sözlü ve fiziksel ırkçı saldırıya uğradığını söyledi.

Gelsenkirchen Belediyesi'nin Engelli Hakları Komisyonu'nda görev yapan Binek, belediyedeki toplantıya giderken yaşadığı olayı şöyle anlattı:

"Boş bir yere park edecektim ki karşıdan bisikletli biri bana el kol işaretleri yapmaya başladı. Görmezden geldim. Sonradan tabelada 'Park yeri burada oturanlar içindir' yazdığını fark ettim. Oraya park etmekten vazgeçip sağ taraftaki normal park alanına yöneldim. Sağa sinyal verdim, sağdan gelen bisikletli adama geçmesi için yol verdim, ben durunca o da durdu ve geçmedi. Daha sonra bana küfür etmeye başladı, ben yine oralı olmadım. Sonra yoldan geçti, karşı kaldırıma ulaştığı an bağırmaya başladı. Bana çok ağır ve ağza alınmayacak ırkçı küfürler etmeye başladı."

Saldırganın küfrederek aracın yarısı açık camından kendisine vurmaya başladığını ifade eden Ayşe Binek, "Bana vurmaya başladı. Ben o an panik halinde camı kapatmayı başardım ama kapıyı kapatamadım. Camı yumrukladı, kapıyı açtı ve bana tekme atmaya başladı. Çevredeki herkes çığlık atıp 'Kadını dövemezsin, o bir şey yapmadı' diye bağırdılar ancak beni bırakmadı. Hem bana vurdu hem de ırkçı küfürlerine devam etti" dedi.

"Allah'tan oradan bir Türk ağabey geçiyormuş yardıma o yetişti ve saldırganı tutmaya çalıştı ancak saldırgan bu sefer o ağabeye de girişti. Ağabeyi yere düşürdü, bu sefer ben araya girmek istedim, beni de yere serdi. Dizlerim yerde sürtüldü, telefonum kırıldı, kan revan içinde kaldım. Sonra saldırgan kaçmak istedi, o ağabey bunu tuttu, çevredekiler de bisikletini tuttular ve kaçmasına izin vermediler. Yoldan geçen o ağabey olmasa beni öldürebilirdi ya da daha kötü durumda olabilirdim."

"Hakkımı arayacağım"

Ayşe Binek, saldırıdan sonra hastaneye kaldırıldığını aktararak, "Burada dünden beri tedavi görüyorum. Omzumdan çok darbe almışım ve çok ağrıyor. Zaten bu tür saldırılarda otomatik olarak şikayet oluşuyormuş. Bugün avukatım gelecek. Bana yardım eden ağabeyin yanı sıra yoldan geçen iki Alman da şahit olarak kendilerini yazdırmış. Polis saldırganı yakaladı, beni hastaneye kaldırdıkları için ona ne yaptıklarını bilmiyorum" diye konuştu.

Saldırıya şahit olanların ırkçı bir saldırı olduğunu söylemelerine rağmen polisin o an bunu dikkate almadığını vurgulayan Binek, "Şahitlik yapmak isteyen daha çok kişi vardı, polis onların irtibat bilgilerini de almadı. Biz bu olayın peşini bırakmayacağız ve kanuni olarak hakkımızı sonuna kadar arayacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA