Almanya'da Türk doktorun muayenehanesine bıçaklı saldırı

Almanya Mönchengladbach'da ırkçı saldırıların son adresi bir sağlık merkezi oldu.

Bir Türk yaralandı

Saldırgan bıçakla doktor İsmail Altınay'ın mauyenehanesine geldi. Girişte sırada bekleyen hastaların yanından geçip hemşireyi bıçakla tehdit etti.

Daha sonra yaşanan arbedede saldırgan kontrol altına alındı, müdahale eden Türk hasta 3 yerinden bıçaklandı.

Doktor saldırı anını anlattı

Saldırganı derdest eden Nurettin Süngü, bıçaklı saldırgana müdahale etti.

”Dedi ki ben Müslümanlardan gıcık alıyorum keseceğim diyerek bıçağı böyle çıkarttı. O arada bıçağı sol eline almış direk benim sırtıma vurmuş ben tekrar elini çekip tuttuğum anda o anda artık benim kulağıma gelmiş.”

İslam düşmanlığında medyanın rolü büyük

Altınay, Almanya’da yükselen İslam düşmanlığında medyanın rolünün çok büyük olduğunu söyledi.

”Dünya medyasında sadece Almanya’da değil İslamofobi dağıtılıyor, islam terör dağıtılıyor. Bu İslamofobinin dünyadan gitmesini istiyorum İslam terör dini değil İslam huzur barış dini olarak görülsün istiyorum.”

Ayrımcılık hat safhada

Saldırı anında muayenehanede bulunan bir yabancı hasta ise Almanya’daki ırkçılığın farklı bir boyutunu anlattı.

”Saldırıdan sonra sosyal medyada baktım bu olay var mı diye hiçbirşey göremedim. Eğer böyle bir saldırı bir Alman doktorun muayenehanesinde olsa bütün Alman medyası burada olurdu.”

Kaynak: TRT Haber