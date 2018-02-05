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Buradasınız : » » Almanya'da Türk aile evlerinde ölü bulundu

Almanya'da Türk aile evlerinde ölü bulundu

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde 4 kişilik Türk ailenin evlerinde ölü bulunduğu bildirildi. 2'si çocuk 4 kişilik ailenin zehirlendikleri ihtimali üzerinde duruluyor.

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Almanyada Türk aile evlerinde ölü bulundu

Reutlingen Polis Sözcüsü Christian Wörner yaptığı açıklamada, 2'si çocuk 4 kişilik ailenin Esslingen kentindeki evlerinde ölü bulunduğunu söyledi.

Trajik bir olayın meydana geldiğini belirten Wörner, ilk incelemelere göre ailenin ölüm sebebinin karbonmonoksit zehirlenmesinden kaynaklandığının değerlendirildiğini kaydetti.

Polisin yerel saatle 12.00 sıralarında olayı haber aldığı bilgisini veren Wörner, cenazelerin bulunduğu evde itfaiye ve kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü anlattı.

AA

Etiketler: reutlingen, karbonmonoksit zehirlenmesi, almanya
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