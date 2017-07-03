  • 03 TEMMUZ 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 40º
Sıcak
Sıcak
  • DOLAR 3.547
    EURO 4.034
  • BIST 100568.42
    ALTIN 140.498
Buradasınız : » » Almanya’da tıra çarpan otobüs alev aldı

Almanya’da tıra çarpan otobüs alev aldı

Almanya'nın Bavyera eyaletinde meydana gelen kazada, akıbetleri tespit edilemeyen 18 kişinin öldüğünden şüphe ediliyor.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Almanyada tıra çarpan otobüs alev aldı

Oberfranken Polisinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Münchberg kenti yakınlarında A9 otoyolunda bir yolcu otobüsünün tıra çarptıktan sonra alev aldığı ve tamamen yandığı belirtildi.

Açıklamada, ölü sayısı konusunda bilgi verilmedi.

Oberfranken Polis Sözcüsü Anne Höfer ise özel televizyon kanalı N24'e, otobüste 2'si şoför 48 kişinin bulunduğu bilgisini verdi.

Kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve acil kurtarma ekibi gönderildiğini ve A9 otoyolunun çift taraflı kapatıldığını ifade eden Höfer, kazada bazıları ağır olmak üzere 30 yolcunun yaralandığını bildirdi.

Kazada, akıbetleri tespit edilemeyen kalan 18 kişinin ise öldüğünden endişe ediliyor.

Bild gazetesi de kazada bu 18 kişinin hayatını kaybettiğini yazdı.

Etiketler: Almanya’da otobüs tıra çarptı, almanya
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER