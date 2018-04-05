Almanya'da terör örgütü yandaşlarına baskın

Alman medyasındaki haberlere göre, Almanya Demokratik Kürt Toplum Merkezi'nin (NAV-DEM) Hannover şubesinde arama yapan polis, bilgisayarlar ile terör örgütü propagandasında kullanılan bazı materyallere el koydu.

Lüneburg Başsavcılığı Sözcüsü Frank Padberg, Alman medyasına yaptığı açıklamada, arama kararının, Lüneburg Başsavcılığı Devlet Koruma Senatosu'nun emriyle gerçekleştiğini belirterek, ''Dernekler kanununa aykırı davranmaktan birçok kişi hakkında soruşturma yürütüyoruz" dedi.

Padberg, ayrıca söz konusu kişiler hakkında "bölücü terör örgütü PKK'nın Almanya'daki illegal yapılanmasına destek olmak ve gençleri PKK'nın silahlı eylemlerine yönlendirmek" suçlamasıyla soruşturma yürütüldüğünü vurguladı.

Haberin duyulmasının ardından terör örgütü yandaşları bina yakınına gelerek savcılığın arama kararı ve polisin tutumu nedeniyle protesto gösterisi düzenlendi.

Kaynak: AA