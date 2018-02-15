  • 15 ŞUBAT 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.77
    EURO 4.714
  • BIST 116225.6
    ALTIN 163.916
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Almanya'da terör örgütü yandaşları iki camiye saldırdı

Almanya'da terör örgütü yandaşları iki camiye saldırdı

Almanya'nın Mainz kentinde YPG/PKK yandaşları, iki caminin duvarlarına örgüt yanlısı ifadeler yazdı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Almanyada terör örgütü yandaşları iki camiye saldırdı

Almanya'da terör örgütü yandaşları iki camiye saldırdıTerör örgütü YPG/PKK yandaşları, Avrupa Türk İslam Birliği'ne (ATİB) bağlı Türk Kültür Merkezi Selimiye Camisi ile Almanya Türk Federasyonu'na bağlı Mainz Ülkü Ocağı Eyüp Sultan Camisi'nin duvarına terör örgütü ve elebaşının isimlerini yazdı.

İki kişi yakalandı

Olayın polise bildirilmesi üzerine başlatılan inceleme sonucu iki kişi yakalandı.

Mainz Türk Kültür Merkezi Derneği Başkanı Köksal Akçay yaptığı açıklamada, son dönemlerde terör örgütü yandaşlarınca Almanya başta olmak üzere Avrupa'daki ibadet merkezlerine yönelik düzenlenen artan saldırıları kınadı.

Akçay, "Cami Derneğimize dün gece yerel saatle 22.00 civarlarında gerçekleştirildiğini tahmin ettiğimiz saldırının ardından iki kişinin yakalandığını öğrendik. Umarım suçlular ortaya çıkarılır ve gerekli cezayı alırlar. Biz olayın ardından polisi bilgilendirdik. Daha sonra şehrimizdeki başka bir camiye daha saldırı olduğunu öğrendik." ifadelerini kullandı.

Akçay, son dönemlerde artan bu tür saldırıların endişe verici olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Etiketler: terör saldırısı, almanya
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER