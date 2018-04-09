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Almanya'da Süryani kilisesine saldırı

Almanya'nın Köln kentinde, üyelerinin çoğunluğu Mardinli ve Adıyamanlı olan Süryani kilisesine saldırı gerçekleştirildi.

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Almanyada Süryani kilisesine saldırı

Almanya'nın Köln kentinde Süryani-Ortodoks cemaatine ait "St. Simon Zaite" kilisesinin kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırıya maruz kaldığı bildirildi.

Chorweiler semtinde bulunan ve üyelerinin çoğunluğu Mardinli ve Adıyamanlı olan kiliseye 3 Nisan gecesi düzenlenen saldırı sonucu kilisenin camları kırıldı, kapısı hasar gördü ve duvarlarında maddi hasar oluştu.

30 yılı aşkın süredir hizmet veren kiliseye son 6 aydır üçüncü kez benzer şekilde saldırı gerçekleştirildiği öğrenildi.

Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes'in yarın kiliseye ziyarette bulunacağı bildirildi.

Kaynak: AA

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