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Buradasınız : » » Almanya'da sürücülere peçe yasağı

Almanya'da sürücülere peçe yasağı

Almanya’da Eyaletler Temsilciler Meclisi, sürücülere yüzü kapatan maske ve peçeyi yasakladı.

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Almanyada sürücülere peçe yasağı

Almanya’da sürücülere peçe ve maske yasağı getirildi.

Federal Eyalet Temsilciler Meclisi (Bundesrat), araç sürücülerinin yüzlerini tanımayacak şekilde kapatmalarını yasaklayan yönetmeliği oy birliğiyle kabul etti.

Kabul edilen yönetmelikle sürücünün kimliğinin tespit edilmesinin sağlanmasının hedeflendiği belirtildi. Sürücülerin maskenin yanı sıra peçe ve yüzü kapatan giysilerle araç kullanmalarının yasak kapsamına girdiği ifade edildi.

Yönetmeliğe göre göz, burun ve ağız bölümünü kapatan sürücülere 60 avro para cezası verileceği kaydedildi. AA

Etiketler: almanya, peçe yasağı
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