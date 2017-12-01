Almanya'da şüpheli paket polisi alarma geçirdi

Almanya'nın başkenti Berlin yakınlarında bulunan Potsdam kent merkezindeki Noel pazarına çok yakın bir eczane önünde bulunan paket, güvenlik nedeniyle kontrollü şekilde patlatıldı.

Akşam üzeri eczaneye bir kuryenin paket getirdiği ve paketi açan kişinin paketin içinde kablolar görmesi üzerine bomba olabileceği şüphesiyle polise ihbarda bulunuldu.

Olay yerine gelen polisin yakın çevrede bulunan Noel pazarındaki esnaf ve ziyaretçileri bölgeden uzaklaştırarak, güvenlik şeridi çekerek bölgeyi giriş çıkışları kapattı.

Brandenburg Eyalet İçişleri Bakanlığı, patlatılan paketin içinde çiviler bulunduğu ancak içinde patlayıcı madde olup olmadığı henüz netleşmedi.

Geçen yıl 19 Aralık'ta Berlin'deki Noel pazarına tırla düzenlenen saldırıda 12 kişi hayatını kaybetmişti.

Saldırıyı düzenleyen Tunuslu Anis Amri, İtalya'da vurularak öldürülmüştü.

Kaynak: AA