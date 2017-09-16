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Buradasınız : » » Almanya'da skandal terör örgütü gösterisi

Almanya'da skandal terör örgütü gösterisi

Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenen sözde Uluslararası Kürt Festivali, terör örgütü PKK'nın gösterisine dönüştü.

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Almanyada skandal terör örgütü gösterisi

Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenen sözde Uluslararası Kürt Festivali, terör örgütü PKK'nın gösterisine dönüştü.

Almanya'da terör örgütü PKK yandaşları, sözde uluslararası Kürt festivali adı altında gösteri düzenledi.

Köln kentinin Deutzer Werft Meydanı'nda yaklaşık 3 bin terör örgütü yandaşının gösterisini Türk basın mensuplarının takip etmesine izin verilmedi.

Etkinlikte terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleri ile Alman yetkililerin daha önce yasaklandığını açıkladıkları terör örgütü paçavraları açıldı.

Terör etkinliğinde ayrıca, kiralanan bir uçağın kuyruğuna asılan "Özgür Öcalan" pankartı kent semalarında uçuruldu.

Alman polisinin gözü önünde açılan poster ve paçavraların yanı sıra sık sık terör örgütü PKK ve elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atıldı.

Geçen yıl izin verilmemişti
Festivali düzenleyen sözde Almanya Demokratik Kürt Toplum Merkezi (NAV-DEM), Alman Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından PKK ile bağlantılı kuruluşların çatı örgütü olarak kabul ediliyor.

Söz konusu festivale geçtiğimiz yıl Köln makamları "güvenlik endişesi" nedeniyle izin vermemişti.

Etiketler: almanya, terör örgütü, gösteri
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