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Almanya'da sık sık gösteri düzenleyen PKK'ya yasak

Almanya'da sık sık gösteri düzenleyen ve terör örgütü PKK'ya yakın kuruluşların çatı örgütü olan Almanya Demokratik Kürt Toplum Merkezi'nin gösteri yapması yasaklandı.

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Almanyada sık sık gösteri düzenleyen PKKya yasak

Köln Emniyet Teşkilatı, Almanya Demokratik Kürt Toplum Merkezi'nin (NAV-DEM)  Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nı bahane ederek yarın Köln ve Leverkusen kentlerinde yapmak istediği iki gösterinin de yasaklandığını duyurdu.

Gösterilerin yasaklamasına gerekçe olarak, Almanya'da terör örgütü kabul edilen PKK'nın yasaklı sembollerinin ve terör örgütü liderinin posterlerinin taşınması ve bundan sonraki gösterilerde de taşınarak suç işleme ihtimalinin yüksek oluşu gösterildi.

NAV-DEM'in geçen cumartesi günü Köln'de yapmak istediği gösteriye de izin verilmemişti.

NAV-DEM'in 27 Ocak tarihinde Köln'de düzenlediği protesto gösterileri, terör örgütü elebaşı Öcalan'ın posterleri ile yasaklı PKK paçavralarının açılması sonucu durdurulmuş, ardından gösteri yasa dışı ilan edilerek dağıtılmıştı.

Yine NAV-DEM'in 4 Kasım 2017'de Düsseldorf'ta düzenlediği gösteri benzer gerekçeyle durdurulmuş, terör örgütü yandaşları taşkınlık çıkararak polisle çatışmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, PKK, Almanya Demokratik Kürt Toplum Merkezi, almanya
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