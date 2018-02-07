Almanya'da Schulz SDP genel başkanlığını bırakıyor

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Martin Schulz, genel başkanlık görevini bırakarak Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile kurulacak hükümette dışişleri bakanı olmak istediğini açıkladı.

Schulz, partisinin yönetim kurulu toplantısının ardından SPD Meclis Grubu Başkanı Andrea Nahles ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Partisinin yönetim kurulunda CDU/CSU ile üzerinde anlaştıkları koalisyon protokolünün ele alındığını belirten Schulz, parti yönetiminin üyelere, protokolü onaylamalarını tavsiye etme kararının alındığını kaydetti.

Schulz, parti içinde görüş ayrılıklarının bulunduğunu ve bu süreçte canlı bir tartışmanın yaşanacağını vurgulayarak, koalisyon protokolünün SPD üyeleri tarafından onaylanması için çabalayacağını dile getirdi.

Üyelerin koalisyon sözleşmesini kabul ettikten sonra genel başkanlık görevini bırakacağını ifade eden Schulz, yerine Nahles’i önereceğini kaydetti.

Schulz, Nahles'in partinin yenileme sürecini daha iyi yöneteceğini aktardı.

Koalisyon protokolünde Avrupa başlığını Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı ve Başbakan Angela Merkel ve Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) lideri Horst Seehofer ile müzakere ettiğini belirten Schulz, "Bundan dolayı üyelerimiz hükümete girme konusunda yetki verirse, Almanya’nın dışişleri bakanı olarak hükümette yer almak istiyorum." dedi.

CDU/CSU ve SPD, hükümet kurma hedefiyle bir aydan beri sürdürdükleri görüşmeler sonucunda bugün anlaşmaya varmıştı.

SPD, üzerinde anlaşılan koalisyon protokolünü 463 binden fazla üyesine oylatacak. Bu oylama sürecinin 20 Şubat’tan 2 Mart’a kadar süreceği, sonuçların da 4 Mart’ta açıklanacağı bildirildi.

CDU'nun ise 26 Şubat'ta düzenlenecek kurultayda koalisyon protokolünü oylayacağı kaydedildi.

Almanya, 2005-2009 ve 2013-2017 yıllarında Merkel liderliğinde CDU/CSU ve SPD'den oluşan "büyük koalisyon" ile yönetildi.

AA